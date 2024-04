Flora päästis üleminutitel Kalju vastu viigipunkti

Ainsana pole kaotusvalu tänavu tundnud Tallinna FCI Levadia, kes juhib tabelit 22 punktiga, Paide Linnameeskond on viie võidu ja 15 punktiga teine ning Kalju 14 punktiga kolmas. Flora on kolme võidu, kolme viigi ja kahe kaotusega teeninud 12 punkti ning on neljas, 11 punktiga on viies Tartu JK Tammeka.