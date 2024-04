VIDEO ⟩ Le Mansi 24-tunni sõidul kukkunud Soomer kaotas pärast õnnetust teadvuse

«Kestvussõidu võlu ja valu. Väsivad nii mehed, kui masinad. Samas võin öelda, et BMW on olnud hea valik. Ratas on kiire, potensiaali on ning selgelt keelt räägib ka fakt, et BMW tehasevõistkond, mille varusõitjana olen samuti üles antud, sõitis ennast poodiumile. Seda oodatud Euroopa ratta võitu veel Le Mansis ei tulnud, aga teine koht on väga hea saavutus. Terve kestvussõidu ajaloo jooksul on kõik meistritiitlid Jaapani tootjate käes. BMW on mõnel korral kestvussõidu küll võitnud, aga proovime seda hooaja võidu müüti käesoleval aastal samuti murda,» oli Soomer tuleviku suhtes optimistlik.