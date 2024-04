Lucas Leok võidutses Saksamaa meistrivõistlustel

Kõige kiiremas MX Masters ehk MX1 klassis oli meie sõitjaid neli. Ajasõidus kuulusid nad kõik esimesse gruppi. Parima aja sai kirja Hardi Roosiorg, kes oli üheteistkümnes. Gert Krestinov sõitis välja 12. aja, Harri Kullas 14. aja ja Kaarel Tilk 23. aja. Tilgal tuli minna Last Chance sõitu, et püüda edasipääsu põhisõitudesse. Tilk tegi väga ilusa sõidu ja tal õnnestus see võita ning pääs 40 kiirema hulka oli tagatud.