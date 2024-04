Neuville hoidis end vea teinud kaardilugeja aadressil tagasi

Neuville lahkus Horvaatiast 19 punktiga, millest 18 teenis laupäeva õhtul ralli esikoha hoidmise eest. 35-aastane Neuville ei öelnud pärast ralli finišit Wydaeghe kohta ühtegi halba sõna.

«Vigu juhtub, olgu tegijaks sõitja või kaardilugeja. See oli keeruline olukord. Info kurvi kohta tuli veidi hilja ja ma ei saanud midagi teha. See on osa meie tööst. Muidugi oli pettumus kohe päris suur, aga lõpuks ma kellegi peale näpuga ei näita. Mina teen vigu ja kaardilugejad võivad samuti vigu teha,» selgitas Neuville DirtFishile.

Kui vanasti peeti Korsika rallit kaardilugejate õudusunenäoks ja seda nimetati 10 000 kurvi ralliks, siis Neuville arvab, et nüüd on Horvaatia umbes sama karm. Kui kaardilugeja kusagil vea peaks sisse laskma, siis on kõige tõenäolisem paik Horvaatia.

«Neil oli sel nädalavahetusel väga raske töö, nagu kõigil asfaldirallidel. See on nende jaoks väga keeruline, palju infot tuleb edasi anda ja eriti kiirel rallil. Vea tegemine käib kähku. Ma mõtlen, vigu juhtub siin ja seal, kuid enamasti jääb aega reageerida. Aga seal seda ei olnud. Me maksime selle eest valusat hinda, aga ma ütlen, et meid on autos kaks. Ma ei taha kedagi süüdistada. See lihtsalt juhtus,» lisas Neuville.

Horvaatiast teenisid peaaegu võrdselt punkte neli sõitjat. Ralli võitnud Sébastien Ogier lahkus 21 punktiga, Tänaku arvele kogunes 20 punkti ning Neuville ja teise koha saanud Elfyn Evans said 19 silma. MM-sari jätkub 9.–12. mail Portugali ralliga, Neuville'i ja Evansit lahutab kuus punkti.