Selgus Kuldliigas debüteeriva Eesti koondise koosseis

Esmakordselt Euroopa Kuldliiga mängudeks valmistuva võrkpalli Eesti rahvusnaiskonna peatreener Andres Toobal kutsus 29. aprillil algavasse laagrisse 18 mängijat. Eelmisel suvel Euroopa Hõbeliiga võitnud naiste koondis koguneb Tallinnas toimuvasse laagrisse 29. aprillil, et alustada ettevalmistust mai keskel startivaks Kuldliigaks.

Euroopa Kuldliigas mängib naiskond Rakveres kodupubliku ees Sloveenia ja Ukrainaga 17. ja 19. mail.

Selle aasta alguses Alessandro Oreficelt peatreeneriohjad üle võtnud Andres Toobal kutsus koondisesse ka mitmeid nooremaid mängijaid.

«Noored nagu Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask ja Karlotta Kattai on tegelikult ka mingil hetkel käinud B-koondise ridadest läbi ehk neil on ka suure koondisega seeläbi kokkupuude olemas. Aga eks neile on kindlasti palju uut, mida vastu võtta ja õppida,» sõnas Toobal pressiteates.

«Koosseisu osas on hetkel nõrgim koht tempoosakond, kus on vigastuste jms tõttu seis haavatavam. Aga see on see koondis, kes meil on ja nendega läheme hooajale vastu ja tegema maksimaalset tulemust. Teistel positsioonidel va liberotes on meil koosseisus ka tugeva välisliiga kogemusega mängijaid – Melissa Varlõgina sidemängijana Bulgaariast, Kertu Laak ja Carmel Vares diagonaalis ja nurgaründajatest Kristiine Miilen. Tuleb põnev aasta ja tahame leida hea keemia ja mitte liiga palju tulemusele mõelda.»