Jalgpallimaailma tulevikutegija sõlmis tüdruksõbraga kentsaka pakti

Sel suvel Madridi Realiga liituvale 17-aastasele Brasiilia jalgpallurile Endrickile on pandud suured lootused. Hispaania tippklubi sõlmis temaga lepingu juba kaks aastat tagasi, kuid Realiga liitub ta juulis, kui saab 18-aastaseks. Ülemineku taustal on aga kõmumeedia püüdnud kinni, et Endrick on tüdruksõbraga sõlminud kentsaka pakti.