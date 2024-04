Läti parim rallisõitja sõidab mitu WRC-etappi Rally1-autoga

24-aastane Sesks sai sellise võimaluse tänu WRC ja M-Spordi toetusprogrammile. Tegemist on esimese säärase koostööga, kus MM-sarja korraldaja toetab mõnda sõitjat WRC-klassi hüppamisel. Seni on Sesks sõitnud peamiselt kaasa Rally2-autoga EM-etappidel, 2020. aastal tuli ta JWRC-klassis teiseks.

Sesks on end tõestanud kiire sõitjana just kruusarallidel. Kahel viimasel aastal on ta Liepajas toimunud EM-etapi võitnud, mullu võidutses ta ka EM-sarja kuulunud Poola rallil.