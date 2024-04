Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla lõppenud Horvaatia MM-ralli, mis andis taas kinnitust, et WRC-sarja uus punktisüsteem tekitab totraid olukordi. Ott Tänaku kopsakas punktisaak tekitas küsimusi ka talle endale ning «Parc Fermé» nõustus, et saarlasel on selle peale igati õigus pahane olla. Stuudios on Henry Lääne ja Karl Mihkel Eller. Head kuulamist!