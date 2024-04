FIA ralliboss: koosolek polnudki 100 protsenti negatiivne

Autoralli seilab praegu muutuste ja uuenduste tuules. Tehtud on nii mõndagi head, aga leidub ka kitsaskohti. Näiteks uus tehniline reeglistik.

Tänavuse hooaja alguses tuli FIA lagedale ettepanekuga, et juba järgmisest aastast võiks hübriidmootorid üle parda visata. Kõik praegused Rally1 võistkonnad – Toyota, Hyundai ja M-Sport – on sellele aga kardinaalselt vastu, sest üleminekuks jääb liiga vähe aega.

«Oleme praegu olukorras, kus peame leidma harmoonia autotootjatega. Usun, et me pole sellest väga kaugel,» rääkis FIA rallidirektor Andrew Wheatley usutluses Autosportile.

«Juunis on tulemas maailma mootorispordi nõukogu koosolek, millele eelneb kuus nädalat eeltööd. Praegu kohtume ja jagame tiimidega ideid. On jäänud mulje, nagu käiks FIA ja tootjate vahel sõda. Aga see pole nii. Genfis toimunud kohtumine polnud 100 protsenti negatiivne. Meil olid kahe päeva jooksul head arutelud erinevatel teemadel.»