Meie meeste võistkond kindlustas play-off'i pileti viimasena. Hispaania pealinna sats tegi praeguse, 18 tiimiga formaadi parima tulemuse, võites 34 mängust 27. Valitsev meister on kolme võiduni peetava veerandfinaalseeria eel soosik mitmes mõttes.

Korvpallianalüütik Darius Garuolis avaldas sotsiaalmeedias huvitavat statistikat. Tema info kohaselt on Reali mängijatel Euroliiga play-off'i kogemust üle 200 mängu ja 4600 minuti. Näiteks Sergio Rodríguez, Sergio Llull ja Rudy Fernández on toonud tiimile ka kolm tiitlit. Kõigil põhitegijatel on nõnda oluliste matšide kogemus olemas.