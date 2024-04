Soome ralliajakirjanikud: Tänak on üks suuremaid pettumusi. Tiitlirong hakkab ära sõitma

«Taaskord rahulik sõit, polnud kordagi päris tipus. Võistlus oli põhimõtteliselt reedega kaotatud. Kuigi ajad paranesid, on see üsna väike lohutus. Tänaku õnneks tõi uus süsteem soliidselt punkte,» arutles ta.

«Kuigi veel on hooaja varajane faas, pean teda üheks suuremaks pettumuseks. Arvasin, et Tänak on võimeline Hyundaisse naastes kohe tulemust tegema. Aga seda pole juhtunud. Ta proovib endiselt leida tasakaalu kiiruse ja enesekindluse vahel. Loodetavasti suudab ta n-ö kruusahooaja algusega end koguda. Tänaku, Thierry Neuville'i ja Elfyn Evansi heitlust tiitli nimel oleks tore näha,» arutles ta.