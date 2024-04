Kalev/Cramo ja Prometei võivad ühineda, et luua Euroliigasse pürgiv superklubi

See näib justkui saatuse irooniana, et Eesti-Läti liiga finaali jõudsid BC Kalev/Cramo ja Ukraina klubi BC Prometei. 1982. aasta maailmameistri ja omaaegse Eesti koondise peatreeneri Heino Endeni sõnul oli finaalieelseks päevaks lepitud kokku... samade meeskondade mõnda aega kestnud ühinemisläbirääkimistel juba täpsemate detailide arutamine – just, Tallinnas, meeskonna edasise baseerumise ja mängimisega siin, BC Kalev/Cramo/Prometei nime all! Paraku ütlesid Ukraina ärimehed päev varem klubi leedulasest mänedžerile ja esindajale Baltimaades, Aurimas Mileišisele, et paneme projekti ootele.