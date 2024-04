EDETABEL ⟩ Kōige alatuma vabandusega dopingutarvitajad

Miks teha selline edetabel just praegu? Hoogu andis aasta alguses alatu pettusega vahele jäänud Saksamaa keskmaajooksja Sara Benfares, kelle organismist leiti EPO ja testosterooni jälgi. Kummastaval kombel teatas 22-aastane kergejõustiklane, et tal diagnoositi luuvähk ning keelatud ained sattusid verre keemiaravi tõttu. Peagi selgus, et mingit haigust naisel polnud ja tegemist oli alatu vabandusega ja ta sai viieaastase võistluskeelu.