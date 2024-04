Vene vereraha varjanud Euroopa jalgpalliklubi tabas krahh

Mitmetele jalgpallitähtedele, nagu Martin Ödegaard, Mason Mount, Phillip Cocu, Nemanja Matic ja Robin Gosens, kasvulavaks olnud Vitesse klubi teenis Hollandis karmi karistuse. Nendele määrati 18-punktiline karistus ebakorrektse rahavoo tõttu. See tähendab, et praegu on neil Hollandi kõrgliigas kirjas -1 punkti ehk saldo koguni negatiivne.