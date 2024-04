VIDEO ⟩ Salaja ehitatud megamäel sündis suusahüpete maailmarekord

Granerudi hinnangul pole põhjust arvata, et sellised megamäed võetakse kasutusele ka MK-sarjas. «Tegelikult on see hea, et sellised asjad on rangelt reguleeritud. Teisalt on lahe, et inimestel on võimalus aeg-ajalt selliseid õhulende näidata. Olnuks tore, kui nad kutsunuks kohale rohkem kui ühe sportlase,» märkis ta.