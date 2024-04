Usain Bolt avaldas oma suurima kahetsuse

Paraku kummitab 200 m maailmarekord Bolti tänaseni, sest sportlase sõnul oli ta oma lemmikdistantsil võimeline enamaks. «Kui peaksin nimetama ühe kahetsuse, siis see oleks see, et ma ei jooksnud aega alla 19 sekundi,» lausus Bolt Eurospordile.