Anier küll paugutab, aga... kuhu on jäänud teiste Eesti ründajate väravad?

Henri Anier on Eesti koondise särgis löönud 93 mänguga 22 väravat. Praegu sahistab iga nädal võrke ka Hongkongi liigas.

Arvestades, et Eesti meeste jalgpallikoondis suutis möödunud aastal lüüa kõigest neli väravat, või tõika, et hiljutises play-off’is Poola vastu andsime kogu matši peale kõigest 77 täpset söötu (vs. vastaste 649), vajame koduses vutis hädasti positiivseid uudiseid. Õnneks neid ka tuleb!