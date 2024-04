Tipptennisisti ähvardab Kontaveidi saatus

26-aastase Badosa seni edukaim aasta oli 2021, kui ta triumfeeris Indian Wellsis. Veel jõudis ta siis poolfinaali Madridis ja Guadalajaras toimunud WTA aastalõputurniiril (kus Anett Kontaveit jõudis mäletatavasti finaali).

Ka 2022. aasta möödus hispaanlanna jaoks korralikult: kahel suure slämmi turniiril jõudis ta neljandasse ringi, Indian Wellsis pool- ja Madridis veerandfinaali. Seejärel hakkas aga kõik allamäge minema.

Mullu tuli Badosal terviseprobleemide tõttu vahele jätta kolm slämmiturniiri ning ainsana osales ta Wimbledonis, kus pudenes konkurentsist juba teises ringis. Selle kõige tulemusena on ta praeguseks maailma esisajast välja langenud.

Tänavugi on hispaanlannat kimbutanud seljahädad ning kuigi ta on kortisoonisüstide abil suutnud teatud turniiridest ikkagi osa võtta, on ta koguni kolmel neist andnud vastasele loobumisvõidu.

WTA Insiderile antud usutluses kergitas Padosa veidi oma olukorralt saladuseloori: «Arstid ütlesid Indian Wellsis, et mul on väga keeruline karjääri jätkata. Nad ütlesid, et see (kortisoonisüstid – toim) on ainus võimalus, mida nad saavad mulle pakkuda ja võib-olla tuleb seda jätkata, kui soovin veel mõni aasta mängida. Ma hüüdsin: «Mõni aasta? Olen endiselt 26.» Mul oli seda väga raske kuulda.»

Hispaanlanna sõnul ei võta süstid valu küll täielikult ära, kuid muudavad selle siiski talutavaks. Raskustest hoolimata ei kavatse Padosa reketit aga veel nurka visata.

«Mind paneb võitlema see armastus, mida spordiala vastu tunnen. Kui ma saaksin veel kolm-neli aastat mängida, oleks see imeline,» jätkas ta, kuid andis mõista, et tal tuleb hakata väga hoolikalt valima turniire, millest osa võtta.

«Saviväljak on minu jaoks sobivaim, arvan, et ka muruväljak on okei, sest seal on põrutamist vähem, aga kõvakattega väljakutel kannatan enim,» lausus Padosa.