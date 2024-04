Riik paneb mootorispordivõistlustele päitsed pähe

Kultuuriministeerium on asunud muutma spordiseadust ning ühena paljudest muudetakse spordiürituste korraldamise nõudeid. Kui paljudel aladel lähevad reeglid lõdvemaks, siis muudatuste jõustumisel peavad näiteks mootorispordiüritustel läehb asi rangemaks. Lähemal uurimisel selgus, et nn motoalaliidud on ise seadusemuudatusettepaneku teinud, et suurendada võistluste turvalisust ning paremini reguleerida, kes saavad võistlusi korraldada.