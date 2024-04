Anna Levandi: kui pedagoogide tööd ei austata, pole meil varsti enam treenereid ega õpetajaid

Avaldame Levandi sotsiaalmeedia postituse täispikkuses:

«Head Eesti inimesed, minu kallis spordipere, armsad sõbrad!

Olen pikalt ja põhjalikult tegelenud endasse vaatamisega oodates Uisuliidu otsust. Tunnen, et olen andnud uisutamisele endast kõik, oma aja, professionaalsed nõuanded, kogemused, innustuse, energia, ja mis kõige tähtsam – armastuse. Kui uisutamine on sinu elu, siis elus tuleb ette ka vigu.

Konflikte tuleb vältida, kuid sama tähtis on neid kohe mõistlikult lahendada. Erimeelsused tuleb läbi rääkida, püüda teist poolt mõista, mõnikord andeks paluda, mõnikord andeks anda ja tunda, et sulle on andestatud.

Mulle on kallis iga õpilane, kellesse olen tema sportlaseteel panustanud. Mind liigutas tohutult, et nii paljud õpilased avaldasid mulle neil päevil toetust ja ütlesid, et olen neile õpetanud olulisi asju ka inimeseks olemise kohta.

Mõned minu paljudest õpilastest ei meenuta uisutamise aega kahjuks heade tunnetega ning mul on väga kahju neist, keda on jäänud saatma trauma lapseea spordist. Sporti tuleb teha selle pärast, et see arendab, pakub positiivseid emotsioone ja rõõmu eneseületusest. Kui sport on vaid vanemate ambitsioonide täitmine, raske ja ebameeldiv kohustus, siis jäävad sellest lapse hinge haavad, millega tuleb tegeleda ka täiskasvanu eas.

Saan aru, et kaks inimest võivad üht hetke väga erinevalt mäletada. Mul on siiralt ja südamest kahju, kui olen oma sõnadega kedagi haavanud. Ma kindlasti ei ole kunagi olnud pahatahtlik. Ma vabandan veel kord ja püüan oma vigadest õppida.

Spordis on tähtis teha tööd selle nimel, et sportlased, lapsevanemad ja treenerid peaksid üksteisest lugu. Igaühega tuleb tema positsioonis arvestada, teda kuulda võtta ja tunnustada. Ainult üksteisest lugu pidades on võimalik ennetada vääriti mõistmist. Möödarääkimised tuleb lahendada võimalikult kohe ja lugupidavalt.

Olen alati pidanud oluliseks teha kõik endast olenev sportlaste heaks. Praegusel ajal tundub tähtis pingutada ka treenerite ja õpetajate nimel. Pedagoogide töö väärib austust. Kui seda ei ole, siis ei ole meil ei varsti enam treenereid ega õpetajaid. Kahjuks kohtlevad osad lapsevanemad pedagooge kui ööpäevaringselt valves olevaid teenindajaid, kellele võib helistada ja sõnumeid saata igal neile sobiva.»