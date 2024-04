Erinevate klasside WRC-tiimid seisavad FIA-le vastu

Kuigi sellest koosolekust pole palju infot lekkinud, siis Kreeka ralli korraldaja Pavlos Athanassoulas rääkis Cosmote TV-le, et kolme Rally1-auto tootja vahel näib olevat üksmeel, et kuni 2026. aastani peaksid tehnilised tingimused jääma samaks.

Athanassoulas mainis ka, et Rally2-autode tootjad on ka M-Spordi, Toyota ja Hyundaiga ühel meelel, kuna ka nemad lükkavad FIA järgmise aasta ettepanekud tagasi.

Samas on kõik ühel meelel, et tippklassis on vaja suuremat konkurentsi. Üks samm selles suunas näib olevat WRC promootori vedamisel alustatud projekt, aitamaks MM-rallit võõrustava riigi sõitja Rally1-auto rooli. Esimene pääsuke on lätlane Martins Sesks, kes osaleb M-Sport Fordi meeskonna ridades Poola ja Läti MM-etapil.