Kas Verstappeni tiim jookseb laiali? Red Bullist lahkub üks alustalasid

Newey lahkumine tiimist pole veel ametlikku kinnitust leidnud, kuid oma allikatele tuginedes andis sellest teada BBC. 65-aastane Newey olevat tiimile andnud mõista, et soovib edasi liikuda. Varasemalt on olnud juttu, et talle on valmis hiigelpalka maksma Aston Martini omanik Lawrence Stroll.