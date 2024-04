Sheffieldi vaksalist kiviviske kaugusel asuv Crucible’i teater on snuukri suurimat võistlust võõrustanud 1977. aastast, kuid leping korraldajatega lõppeb 2027. aastal ning tõenäoliselt kolitakse tulevikus uude võistluspaika.

Vaid 980 istekohaga teater on snuukrimaailma kõige legendaarsem areen. Kitsa saali tõttu valitseb seal ainulaadne atmosfäär, kuid see on ka põhjus, miks snuukrijuhid otsivad MMi korraldamiseks uut areeni. Nii väikeses saalis mängimine pole lihtsalt majanduslikult mõistlik.