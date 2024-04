Kalev/Cramo jäi taas ühest mängumehest ilma, ent «väiksel» Kalevil end üllatada ei lubatud

Kalev/Cramo läks kohtumisele vastu nukra teate saatel, et Kaspar Kitsingu hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud. Kitsing tegi enda põlvele liiga seeria esimeses kohtumises. Analüüsidest selgus, et tegemist on ristatisideme (ACL) rebendiga ning tagamängijat ootab ees pikk taastumine.