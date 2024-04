Nimelt andis Nikopoli linna jalgpalliklubi Elektrometallurg-NZF teada, et nende 1972. aastal ehitatud staadion sai pommitamises kahjustada.

Kohalikud võimud pole kahjude ulatust veel kommenteerinud, kuid internetiavarustesse paisatud videotest on näha, et tabamuse sai nii staadionihoone kui ka väljak, millel on nüüd suured pommikraatrid.