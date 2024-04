«Emotsioonid on kogu tiimil head. Mõistagi üritasime võita, aga saime siiski hakkama ajaloolise saavutusega,» lausus Lill pärast finaalis saadud 4:8 kaotust Rootsi paarilt Isabella ja Rasmus Wranaa.

Finaali alustas Eesti hästi, kui noppis kohe avavoorus vastastelt punkti, kuid edasi oli pidevalt kerge initsiatiiv Rootsil. Suure töö tegi ära Rasmus Wranaa, kes on kuulub kurlingus absoluutsesse tippu. Rootsi meestekoondisega on ta võitnud viis MM-kulda ning on valitsev olümpiavõitja.