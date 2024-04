Kuigi ka Saloneni mäng ei jooksnud ideaalselt – päeva lõpetas ta +2ga – oli tal konkurentide ees piisav puhver, et võita -8ga karjääri teine suurturniir. Esimest korda õnnestus see tal 2018. aastal ehk 2114 päeva tagasi.

Sel hooajal on mängitud nüüd kaks Major-turniiri. Esimesel, kuu tagasi toimunud Disc Golf Championshipsil, teenis Tattar kuuenda koha.

Tattaril on tänavu kirjas kaheksa turniiri ning paraku on kaks Majorit ainsad, kus ta poodiumile ei jõudnud. Ülejäänud turniiridelt on eestlannal kirjas neli võitu ja kaks teist kohta. Nüüd naaseb Tattar mõneks ajaks tagasi Eestisse.