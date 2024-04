Rovanperä sõnul polnud ta räpiduoga enne projekti tuttav, küll aga teadis muusikuid tema mänedžer. «Nemad tegid rallilaulu ja tahtsid, et mina ka seal oleks. Laul räägib rallist ja sellest, kuidas soomlased on rallirahvas. JVG-l on tõeliselt head laulud, Soomes teavad neid kõik ja päris lahe on nende projektis kaasa lüüa,» rääkis tšempion DirtFishile.