Red Bulli hall kardinal avaldas sõitja, kes on nende radaril

Paberi peal tundub Red Bulli tulevikuga kõik selge. 26-aastast Verstappenit seob tiimiga leping kuni 2028. aastani ning kuigi tiimikaaslane on lahtine, siis on avalikkusele üritatud jätta muljet, et praegune abimees Sergio Perez jätkab sel kohal ka tulevikus.

Seda tunnistas ka Red Bullis nõunikuna töötav, kuid tegelikult taustal olulisi niite tõmbav Marko, et Perez on end hooaja esimestel etappidel tõestanud. Kuigi mehhiklase ja Verstappeni vahel on varasemalt olnud teatud hõõrumisi, siis Marko kinnitas, et praegu on kõik parimas korras.