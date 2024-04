Eesti korvpallikoondise lugu saab juubeli puhul kaante vahele

Eesti korvpallikoondis on kokku pidanud 719 maavõistlusmängu 67 riigi vastu, neist võitnud 352, kaotanud 361 ja viigistanud 6 mängu. Tänavu sügisel ilmuvas detailses teatmeteoses on ajalises järjestuses kirjeldatud iga mängu ja toodud ära koondise koosseisud koos visatud punktidega.

Rein Järva ja Märt Ibruse «Eesti korvpallikoondis – esimene sada» jõuab poodidesse 21. novembril ning hea võimalus seda endale soetada on kolm päeva hiljem Eesti ja Poola korvpallikoondiste EM-valiksarja mängul, kuhu on oodata täismaja publikut.

Eesti korvpallikoondise ajaloos on olnud erinevaid etappe, oleme olnud iseseisva riigita, ometi on seda mängu meil alati armastatud ja seega on, mida meenutada.

Lisaks koondise ametlikele mängudele koondis koondise vastu on autorid kokku pannud ka nende mängude rea, kus Eesti poolt on välja läinud absoluutne tippmeeskond kas koondise, Kalevi või linna nime all ja vastaseks on olnud kas klubi, linn või koondis teises formaadis. Lisatud on võimalikest parim pildivalik läbi aegade.