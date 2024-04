Sakslase kaksikelu: talvel tipplaskesuusataja, muidu politseinik

Kuna tippsport on kallis, tuleb atleetidel sageli ka rahanatukest koguda, et oleks, millest ära elada. Nõnda talitas mullu näiteks Norra laskesuusataja Marit Skogan, kes töötas Lillehammeris ühes poes koristajana. Meie tipp Tuuli Tomingas on koos treener Indrek Tobrelutsuga käinud Soomes puid istutamas.