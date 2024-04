Viimane püüdis Trumpi heaks korraldada rahakogumisüritust. Kõik toimunuks Miamis, kuna tegemist on Florida osariigi keskusega ja olulise ringkonnaga Trumpi presidendikampaanias. Raha oleks kogutud Trumpi valmiskampaaniaks praeguse presidendi Joe Bideni vastu.

«Kui see on tõsi, siis peame teatama, et teie õigus nimetatud alust kasutada tühistatakse ja te ei ole üritusele praegusel hetkel oodatud,» vahendas Washington Post korraldajate sõnu.