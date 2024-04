Selgusid Norra kergejõustiku skandaali täpsemad asjaolud

Norra kergejõustikutäht Jakob Ingebrigtsen treenis enamiku karjäärist koos oma vendade Henriku ja Filipiga isa Gjerti käe all, kuid möödunud aasta veebruaris otsustasid pojad isaga koostöö lõpetada ja valida teise tee. Peagi selgus, et olukord on tõsisem ja pojad pole isaga enam kui aasta suhelnudki.

Norra meediaväljaande VG teatel on kohalikust politseist laekunud informatsiooni põhjal teada, et 58-aastane Gjert Ingebrigtsen lõi mitmeid kordi oma last märja rätikuga. Juhtunu toimus 2022. aasta jaanuaris. Samuti leiti tal süü ühes väärteos, ent antud tegevus oli pandud nõnda kaua aega tagasi, et selles polnud võimalik inimest enam süüdistada.