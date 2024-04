Manchester United on sisuliselt valmis maha müüma kõik mängijad

Väidetavalt on turule paisatud mitmed tipptegijad, näiteks Marcus Rashford, kes eelmisel hooajal lõi klubi eest 30 väravat. Tänavu pole ta suutnud sarnast vormi näidata ning BBC andmeil pole tema müümine esimene prioriteet, sest loodetakse, et 26-aastane mängija suudab varasema vormi taastada.

Rashfordi on varem seostatud Pariisi Saint-Germainiga, kes kaotab suvel oma tähtmängija Kylian Mbappe. Vaid kolm Unitedi põhimeest on peatreener Erik ten Hagi plaanides. Need on noormängijad Rasmus Højlund (21 a), Kobbie Mainoo (19 a) ja Alejandro Garnacho (19 a).