Hamiltoni vend varjas pere eest suurt saladust: ma pole endale andestanud

32-aastane Nicolas Hamilton on Lewis Hamiltoni poolvend, kes tulevase F1 maailmameistri karjääri algusaegadel ka palju venna kõrval figureeris. 2017. aastaks oli ta langenud aga sõltuvuse küüsi.

Mehe teekond hasartmängudeni algas väikesest, kahenaelasest panusest Arsenali võidule. Sama päeva õhtul oli ta juba möllama netikasiinos ja võidusummad olid suured, räägib ta oma elulooraamatus «Now That I Have Your Attention».