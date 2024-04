42 aastat valitsenud president kisti toolilt

André Villas-Boas célèbre le plus beau jour de sa vie et son rêve d’enfance. 💫 pic.twitter.com/7trnRWQxGi

Pinto da Costa pole pärast kaotust meediaga suhelnud, kuid tema liitlased on andnud mõista, et võimuvahetus tuleb rahumeelne. Villas-Boas tunnustas Pinto da Costa mõju, kes asus Portot juhtima 1982. aastal ning viis klubi 27 liigatiitlini ja kahe Meistrite liiga (1987, 2004) ning Euroopa liiga karikani (2003, 2011).

«Tahaksin teda tänada kõige eest, mida ta on Portole andnud. Elu eest, mille ta on Portole elanud ja tahaksin talle kinnitada, et see klubi on ja jääb alati tema koduks,» sõnas Villas-Boas.