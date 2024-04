Mis saab LeBron Jamesist edasi? Jokic ja Nuggets lõpetasid Lakersi hooaja

Korvpalliliiga NBA play-off'i esimeses ringis on selgunud kolm esimest edasipääsejat ning need kõik on Läänekonverentsis. Läinud ööl langes liiga kõigi aegade suurima korviküti LeBron Jamesi koduklubi Los Angeles Lakers, kes jäi mängudega 1:4 alla tiitlikaitsjale Denver Nuggetsile.