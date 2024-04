Euroliiga määras keevalisele treenerile ja tema klubile kümnete tuhandete eest trahve

Sama asja eest sai 30 000 eurot trahvi ka Panathinaikose klubi, sest tegi samamoodi kohtunike kohta avalduse. Selles vihjati, et kohtunikud hoiavad Maccabit Iisraelis toimuva sõja tõttu, aga märgiti sedagi, et Euroliiga ei salli juba aastaid Panathinaikost.

Ataman sai täiendavalt 5000 eurot trahvi seoses meediaga suhtlemise kohustuste eiramisega enne teist veerandfinaalmängu. Portaali basketnews.com teatel seisnes rikkumine asjaolus, et Ataman keeldus rääkimast Iisraeli ajakirjaniku Moshe Bardaga meediale avatud treeningul. Ta väitis, et meediale eraldatud aeg on läbi ja treening on suletud.