Tipptennisist: Saudi Araabia andis homoseksuaalsetele mängijatele garantii

Kassatkina on üks WTA tuuril tiirlevatest mängijatest, kes on avalikult teatanud oma homoseksuaalsusest. Praegu Madridis peetava tippturniiri ajal teatas ta, et on saanud garantiid enda turvalisuse osas, kui peaks aasta lõpuks olema edetabelis esikaheksas ja sellega teenima pääsu WTA finaalturniirile, mis esmakordselt korraldarakse Er-Riyadis. WTA on Saudi Araabiaga sõlminud oma aastalõputurniiride osas kolmeaastase lepingu.