Hea uudis Leedule: kaks suurimat korvpallistaari tulevad olümpiasuvel koondisesse

Mõlema mehe hooaeg on lõppenud. Valanciunase koduklubi New Orleans Hornets jäi NBA play-off'i esimeses ringis mängudega 0:4 alla Läänekonverentsis põhiturniiri parimaks osutunud Oklahoma City Thunderile. Sabonis ja Sacramento Kings küll lülitasid play-in-mängus välja Golden State Warriorsi, kuid kaotasid seejärel otsustavas mängus just Pelicansile.