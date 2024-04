Verstappen andis kuulujuttudele hoogu juurde

«Kõik tahavad Maxi. Tal on kiire auto, aga me peame vaatama ka sellest kaugemale. Peame mõtlema ka 2026. aastale,» ütles endine F1 sõitja Jos Verstappen RaceExpressile.

Verstappenit seob Red Bulliga leping kuni 2028. aastani, kuid tundub, et Mercedes on võtnud endale nõuks hollandlane endale meelitada. Ja seda juba 2025. aastaks, mil Saksamaa meeskonnas vabaneb sõitjakoht, sest Lewis Hamilton liitub Ferrariga.

Kasutusele võetakse uued mootorid, vormelid peavad muutuma kergemaks. Red Bull on otsustanud siis Honda mootorite asemel kasutama hakata enda toodangut ning on ennustatud, selle algus võib kulgeda keeruliselt.

Red Bulli kasuks ei mängi ka sel nädalal liikuma hakanud jutud, et meeskonna peainsener Adrian Newey lahkub meeskonnast. Kuigi ametlikult pole seda kommenteerida, siis mainekad portaalid on andnud mõista, et uudis võib teatavaks tulla juba sel nädalal Miami GP ajal.