Ogier: Rally1-autode tiibade kärpimine poleks maailmalõpp

Kaheksakordne autoralli maailmameister Sèbastien Ogier (Toyota) avaldas arvamust, et kui WRC-klassis sõidab kaasa vaid kaheksa autot, siis on seda selgelt vähe. Kui Rally1-autodelt kiirust maha võtta ehk tiibu kärpida ja see tooks sarja rohkem sõitjaid, siis poleks see prantslase hinnangul maailmalõpp.