Šmigun-Vähi kange konkurendi poeg astub ema jälgedes

Filip Skari liitumine Norra juuniortiimiga sai kindlaks teisipäeval, kui sealne suusaliit koondist esitles. Bente Skarit peetakse Norra naissuusatajatest üheks kõige nimekamaks ning nüüd on tema 19-aastane poeg samuti teel maailma tippu, kirjutab Norra meedia.

«Oleme välja valinud kümme väga põnevat suusatajat. Meil on Norras väga palju andekaid juuniore, nii et selline valik on alati raske. Tänavuse Equinor juunioride rahvusmeeskonna valimisel võetakse aluseks juunioride MMi ja Norra karikavõistluste tulemused,» ütles rahvusmeeskonna treener Kristian Dahl.