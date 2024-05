VIDEO Senna telesarjas taaselustatakse liigutav hetk Brasiilia ebajumala karjääris

McLareni vormeliga sõitnud Senna pidi sisuliselt terve võistluse sõitma kuuenda käiguga, sest see oli kinni kiilunud. Finišijoone ületamise järel puhkes Senna vormelis istudes lohutamatult nutma ning seda ja ka palju teisi külmavärinaid tekitavaid hetki sarjas taasluuakse.

Sennat kehastab 30-aastane Brasiilia näitleja Gabriel Leone. Millal sari voogedastusplatvormil linastub pole veel teada. Netflix on ainult kommunikeerinud, et see juhtub 2024. aasta teises pooles.