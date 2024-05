MM-etapp tegi sõitjatele halva üllatuse

Sardiinia ralli lühendatud formaat oli teada juba enne. Ehk et testikatse toimub alles reede hommikul ning võistluskatsetega tehakse algust reede pärastlõunal. Ühtlasi tähendab see, et tavapärase kuni 350 katsekilomeetri asemel sõidetakse Sardiinias vaid 266 km.

Halb üllatus oli sõitjatele, et reedene testikatse on vaid 2,08 km pikkune. Ja kui sellele võiks veel läbi sõrmede vaadata, siis imelikuks muudab asja see, et tegemist on ainult rallikrossirajal sõitmisega.