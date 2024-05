Palju õnne! Põlva Servitil on nüüd oi-oi kui palju Eesti meistritiitleid

«Suutsime täna vastased hea teise poolaja algusega murda. Saime heast väravavahi ja kaitse koostööst lihtsaid väravaid kiirrünnakutest. Suutsime seda edu hoida ning kasvatada. Pärast teises kohtumises saadud kaotust oli meil tahtmine näidata, et oleme parem meeskond. Aga Mistra osutas täna kõva vastupanu ning hea meel, et publik sai näha finaali väärilist võitlust lõpuni välja,» alustas sarnaselt Eston Varuskiga täna oma 14. kulla kaela riputanud 35-aastane Henri Sillaste.

«Natukene jäi kõigest puudu. Vastaste näol on tegemist kokkumänginud meeskonnaga, kes teab kinnisilmi kus kaasmängija asetseb. Me oleme siiski rahul, et suutsime siit mängu kätte saada. Hooaja alguses pandud eesmärgid said meil täidetud ning isegi ületatud. Tulime karikavõitjaks ja jõudsime meistriliiga finaali,» sõnas 38-aastane Mistra mängija Martin Johannson.