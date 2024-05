Fabbri osales kodumaal Modenas toimunud võistlusel ja püstitas uueks isiklikuks tippmargiks 22.88. Tegemist on selle hooaja maailma edetabeli parima tulemusega ning Euroopast pärit kuulitõukaja parima tulemusega viimase 36 aasta jooksul.

Vaid kaks Vana Maailma atleeti on saanud kirja parema tulemuse kui Fabbri kolmapäeval. Euroopa rekord on 1988. aastast idasakslase Ulf Timmermani käes ja on nii hea kui 23.06. Itaallane Alessandro Andrei tõukas aasta varem 22.91.