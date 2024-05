«Minu väike poeg, minu sõber, minu paariline Kobe oli täis elurõõmu. Nüüd ta lamab elutult. Kutsusin teda korduvalt nimepidi, ent ta ei vastanud,» alustas Ngannou postitust. «Olin iseenda parim versioon, kui viibisin sinuga, aga nüüd ei tea, kes ma isegi olen. Elu on nii ebaõiglane, kui see tabab meid kohta, kus see kõige enam valu teeb. Kuidas selle kõigega toime tulla? Kuidas saab selliselt edasi elada? Palun aidake mind, kui teil on ideid, kuna ma ei tea, mida edasi teha või kuidas sellega toime tulla.»