EOK premeerib maailma esinumbriks kerkinud hõbedast kurlingupaari kopsaka rahasummaga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa õnnitles kurlingupaari ning soovib neile tuult tiibadesse. «Marie ja Harri on aastate jooksul näidanud, et nad kuuluvad maailma paremikku. Palju õnne ja suur tänu kõikidele asjaosalistele, kes on oma suure töö ja pühendumusega viinud Eesti kurlingu maailma tippu!» ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 20 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Kurlingumängija Harri Lill sõnas, et edetabeli esikoht on mitme saavutuse peegeldus. «Tegime väga hea hooaja, mis kulmineerus MMi hõbemedaliga. Tulemuse tõi siiski see, et me mängime maailmatasemel kurlingut ning MMi medal on sellele ere, kuid mitte ainus tõestus. Sellesse hooaega mahub näiteks nii Kanada suure slämmi turniiri võit aga ka mitmed MK-etapid Euroopas, kus oleme Mariega sel hooajal edukalt mänginud,» sõnas Lill.