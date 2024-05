FIFA reeglid pole Flora täiendust kolm kuud platsile lasknud, ega lase veel neljandatki

Flora teatas 14. veebruaril, et on sõlminud elukutselise mängija lepingu 17-aastase vasakääre Stevin Kergega.

«Stevin on kiire ja tehniline mängija äärel, kes toob juurde teravust. Kindlasti peab ta veel kohanema meie standarditega, kuid materjal, millega tööd teha, on huvitav,» iseloomustas FC Flora peatreener Norbert Hurt pressiteates toona meeskonna uut täiendust.

Tänaseni ei leia aga varem ka ründajana tegutsenud universaalset ääremängijat Eesti jalgpalliliidu kodulehel Flora nimistist, lisaks pole ta üheski ametlikus kohtumises ka rohevalgeid esindanud. Tuleb välja, et seda Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) reeglite tõttu.

Kuigi Kergel on Eesti pass ja ta on esindanud ka Eesti noortekoondisi, peitub uba tõsiasjas, et kuigi noormees nägi ilmavalgust Rakveres ja elas seejärel neli esimest eluaastat Kundas, kolis ta seejärel vanematega Soome. Seetõttu rakenduvadki talle rahvusvahelise ülemineku reeglid ja ka täisealise vanusepiir.